أكد مدير زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة إيهاب الدبوس أن مشروع «علاجهم لك أجر ولهم حياة» حظي بتفاعل مميز من أهل الخير والذي انعكس بدوره على شريحة كبيرة من المستفيدين من المرضى في شتى الدول.



وقال الدبوس: من خلال مشروع «علاجهم لك أجر ولهم حياة» خلال العام الماضي 2022 تم توزيع أجهزة الغسيل الكلوي والتي يستفيد منها سنويا أكثر من 5 آلاف مريض، وكذلك إجراء العمليات لمرضى العيون والتي تكللت بفضل الله بالنجاح وعاد المرضى إلى أسرهم وأعمالهم وهم يبصرون النور بعد سنوات طويلة قضوها في ظلام دامس. وأضاف الدبوس: كنا قمنا بتوزيع الكراسي المتحركة للمرض من كبار السن والعجزة وغيرهم من الشرائح المستفيدة بجانب توزيع المساعدات المالية للمرضى والتي تساعدهم على توفير الحياة الكريمة.