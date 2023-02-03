

كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات في منطقة حولي للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية الكويت.



وأوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان أن الجولة التي تم تنفيذها على المحلات التجارية بمنطقة حولي للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية الكويت قد أسفرت عن تحرير 12 مخالفة تنوعت بين إقامة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص، واستغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص.



وأكد على تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي على المحلات التجارية والعقارات بجميع مناطق المحافظة لرصد ومتابعة مخالفي لائحة المحلات وأنظمة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



ودعا أصحاب المحلات التجارية الى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.