

مبارك التنيب



فوجئ رجال مباحث حولي لدى تفتيش غرفة مصريين ضبط أحدهما متلبسا بسرقة دراجة هوائية بوجود 13 دراجة كانا بصدد بيعها عبر الإنترنت، واعترف الوافدان بأن اجمالي الدراجات التي سرقاها على مدار أكثر من عام تقدر بنحو 100 دراجة قاما بتصريفها وبيعها بأسعار تصل الى 25% من قيمتها الحقيقية.



وقال مصدر أمني ان تعدد بلاغات سرقة دراجات هوائية من منازل وافدين في نطاق محافظة حولي دفع رجال المباحث الى تشكيل فريق عمل، حيث تمت مشاهدة شخص يدخل الى احدى البنايات ويخرج يقود دراجة هوائية، وعليه تم ضبطه وتبين انه من مواليد 1985 وبالتحقيق معه قال انه وآخر يدعى (أ.س) ضبط لاحقا قاما وعلى مدار الاشهر الماضية بالتنقل بين العمارات ويسرقان الدراجات التي يتركها السكان أمام مساكنهم أو يقومون بربطها في السلم وإن استلزم الامر يكسران الأقفال.