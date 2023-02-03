آلاء خليفة



أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بقرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بتعيين د.فهد الرشيدي مديرا لجامعة الكويت بالتكليف، معتبرة أن هذا القرار يأتي في إطار تصحيح المسار الإداري بهذه المؤسسة.



وأشادت الجمعية بجهود الوزير حمد العدواني ومتابعته الدؤوبة في صدور قرار مجلس الوزراء رقم 145 لعام 2023 والذي بموجبه تم إلغاء صلاحية مجلس الجامعات الخاصة بـ «تحديد متطلبات الاعتماد الأكاديمي للمنشآت التعليمية الخاصة واعتماد برامجها ومراجعة أدائها» وإناطة هذه الصلاحية وإسنادها للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وهو أمر حميد يتماثل مع ما هو معمول به إقليميا وعالميا.



وأوضحت أن الكل يعلم أن إصلاح منظومة التعليم مهمة غاية في الصعوبة، بيد أن الاحتفاظ بمرتكزات معينة مثل الاحتفاظ بالعناصر الفعالة من الإداريين، والتقيد باللوائح والأعراف الأكاديمية، وحماية المؤسسة التعليمية من الأجندات الخاصة والتوجهات الهادمة بداية الطريق ومؤشر على العزيمة الصادقة لتمكين الجامعة للانطلاق نحو الإصلاح.