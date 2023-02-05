

أعلنت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عن إطلاق سلسلة من ورش العمل والدورات المجانية التي تغطي مختلف مجالات الابتكار وتنمية المهارات العقلية وطرق التفكير الإبداعي وجوانب قانونية تتعلق ببراءات الاختراع.



وكشفت رئيسة لجنة «محركو الابتكار» في الجمعية لطيفة المطيري أن الورش التي ستنطلق اعتبارا من يوم غد الإثنين ستكون بإشراف مختصين وخبراء في المجالات التي ستتناولها الورش والدورات.



واستعرضت المطيري عناوين الورش والدورات وهي: براءة الاختراع والحماية الفكرية وتقدمها المحامية جيهان البلوشي، نسختك الذهبية ويقدمها المستشار والمدرب في التطوير الشخصي والتأثير مرزوق السعيد، القيادة الفعالة ويقدمها المدرب في القيادة والتأثير م.محمد الكندري، رحلة إلى الذات وتقدمها المدربة المعتمدة والباحثة النفسية زينب أبوجبارة، المعلم الملهم وتقدمها المعلمة والمدربة المعتمدة أبرار العنزي، التفكير الإبداعي وقوانين النجاح تقدمها المتحدثة التحفيزية نورا البرنس.



وأوضحت المطيري أن الورش والدورات ستستمر هذا يوم الأربعاء المقبل 8 الجاري، داعية إلى التسجيل والاستفسار عن تلك الورش والدورات إلى التواصل مع الجمعية عبر الرقم 50933933. عما أن الورش ستقام في مقر الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار في المعهد العربي للتخطيط.