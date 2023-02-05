

ثامر السليم



توجه مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس بالشكر الجزيل الى وزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.حمد العدواني على الثقة الغالية بتعيينه مديرا للجامعة، سائلا الله العلي القدير ان يعينه على القيام بحقها ومسؤوليتها.



وثمن الدبيس جهود مديرة جامعة الكويت بالإنابة السابقة د.سعاد الفضلي المتميزة خلال الفترة السابقة،



وقال إن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساندة والإداريين الفضلاء هم عماد هذه المؤسسة، سنعمل معا كفريق واحد متجانس في هذه الفترة للرقي بها وتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه المجتمع، والمساهمة في رفعته ونهضته، مؤكدا للطلبة والطالبات أن «هناك الكثير الذي ينتظرنا فكلنا يعلم أن لديكم تطلعات تسعون لتحقيقها وتحديات تأملون تجاوزها وستبذل الجامعة بإذن الله تعالى قصارى جهدها لأجلكم فأنتم أغلى ما يكون، وأنتم عماد المجتمع وبناؤه وثروته».



يذكر ان الدبيس كان يشغل في السابق عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه والشريعة من كلية دار العلوم المصرية عام 2004 وعلى الماجستير في الفقه والشريعة عام 2001 من نفس الكلية على فيما حصل على درجة البكالوريوس في الفقه وأصوله من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية عام 1995.