

بحث رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للجمباز فهد الصولة مع وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب د.أشرف صبحي سبل تعزيز التعاون في مجال رياضة الجمباز، كما تناول الطرفان موضوع استضافة مصر للبطولات العربية في الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال لقاء الصولة مع الوزير صبحي في القاهرة بحضور رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للجمباز د.إيهاب عيسوي.



وأطلع الصولة الوزير صبحي على رؤية الاتحاد العربي وخطته لتطوير رياضة الجمباز التي أصبحت تحظى بإقبال واسع من المنتسبين سواء من فئة الشباب أو الفتيات وفي أغلب الدول العربية، مؤكدا حرص الاتحاد على النهوض بالجمباز العربي من خلال تطوير مسابقاته وتنظيم الدورات وورش العمل لمنتسبي اللعبة لاكتساب الخبرات وتبادل التجارب بين الأشقاء العرب.