الوفد أبدى رغبته في بدء التعاون مشيداً بالمنظومة الصحية الكويتية وما تتمتع به من إمكانيات وخبرات كبيرة في مجال علاج أمراض السرطان



استقبل وزير الصحة د.أحمد العوضي وفدا رفيع المستوى من المستشفى الفرنسي «غوستاف روسي» المتخصص لعلاج أمراض السرطان، وذلك في زيارة للبلاد يستكمل فيها رسم الخطوات العملية لبدء التعاون الثنائي المشترك في مجال علاجات السرطان، وفي مجال البحث العلمي.



هذا، وقد أبدى الوفد تطلعه لبدء التعاون الثنائي المشترك، مشيدا بما تتمتع به بالمنظومة الصحية الكويتية من إمكانيات وخبرات كبيرة في مجال علاج أمراض السرطان، معربا عن امتنانه للتعامل مع وزارة الصحة الكويتية مباشرة، مرورا بالقنوات الرسمية المختصة للبلاد، مؤكدا أن ذلك سيكون له طابع مميز، متطلعا لإتمام الاتفاق.



هذا، وقد بحث الجانبان الخطوات العملية لبدء التعاون الثنائي المشترك والذي سيفتح الباب ليشمل برامج متعددة في مجال علاج أمراض السرطان وفي مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وتدريب الكوادر الصحية، وتبادل الزيارات بين المتخصصين، وفتح قنوات متنوعة للتعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة، لدعم الممارسات المهنية لمصلحة المرضى وللمصلحة العامة للبلاد، كما شمل اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي لتسهيل العلاج والمتابعة الطبية داخل الكويت، وذلك للمرضى الكويتيين الذين تلقوا العلاج سابقا في فرنسا، دون تكبدهم لعناء السفر، وذلك خلال المراجعات الدورية داخل الكويت.



إلى ذلك، أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي حرص الوزارة على التعاون مع المؤسسات الصحية العالمية المتخصصة بما يخدم مصلحة المرضى والمصلحة العامة للبلاد، وتعزيز تنفيذ استراتيجية وخطط الوزارة، وتوفير أفضل معايير الجودة الصحية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية، والاستفادة من تجاربها الناجحة، مشيدا بالكوادر الوطنية وخبرتها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 50 عاما من خلال تأسيس مركز الكويت لمكافحة السرطان سنة 1968، وإنشاء السجل الوطني لمرضى السرطان 1971.



هذا، وقد شمل الوفد الفرنسي بروفيسور الأورام في مستشفى غوستاف روسي اكسال لوسيزن، ورئيس قسم زراعة النخاع والخلايا الجذعية جون هنري بوهريس، ومدير العلاقات الدولية في المستشفى ريمي تيولي، ورئيس وحدة العلاج الدولي كلود شاهين، ومنسق قسم العلاج الدولي فريدا أزمان، واختصاصي جراحة تجميل وترميم وجراحة الأورام في مستشفى جابر د.هبة الخشنام، كما ضم اللقاء عددا من مسؤولي السفارة الفرنسية في الكويت.