القاهرة - ناهد إمام



أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مملوكة لمصر وشعبها، موضحا أن كل العاملين في القناة مصريون وستظل كما هي بإدارتها.



جاء ذلك ردا على شائعة إسناد إدارة قناة السويس لإحدى الشركات الأجنبية بعقد امتياز لمدة 99 عاما.



وقال أسامة ربيع - خلال مداخلة تلفزيونية امس الأول - إنه ينبغي على المصريين عدم الانسياق وراء الشائعات التي يروج لها أعداء الوطن، والتي تريد ضرب وتشكيك المصريين بقيادتهم ودولتهم.



وأشار إلى أن هناك زيادة 47% في معدل إيرادات القناة بالدولار الأميركي وفقا لإحصائيات شهر يناير عن العام السابق، لافتا إلى أن مروجي الشائعات يقررون إفساد فرحة المواطنين بالقناة.



وأضاف أن 23 ألفا و800 سفينة عبرت القناة العام الماضي، و2159 سفينة بشهر يناير بزيادة 21% عن العام الماضي في نفس الشهر، موضحا أن الأرقام خير دليل على نجاح قناة السويس الجديدة، كما أن قناة السويس الجديدة مصدر لجذب العديد من شركات الملاحة التي مرت مؤخرا عبر القناة.