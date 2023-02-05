أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا رقم 6 لسنة 2023 بشأن إشهار نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب جاء فيه:



مادة أولى:



تشهر نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب.



مادة ثانية:



يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الاساسي في الجريدة الرسمية.



وجاء في ملخص النظام الاساسي للنقابة ما يلي: اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 26/12/2021 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب ويقضي نظامها الاساسي بما يلي:



- يقبل في عضوية النقابة كل من يعمل موظفا بالهيئة العامة للشباب.



- تنعقد الجمعية العمومية للنقابة مرة في شهر فبراير كل سنتين بصفة عادية.



- يتكون مجلس ادارة النقابة من خمسة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة اربع سنوات.



- ينتخب أعضاء مجلس الادارة من بينهم في اول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وامين سر.



- رئيس مجلس الادارة هو الممثل القانوني للنقابة امام جميع الجهات.



- تبدأ السنة المالية للنقابة من بداية شهر يناير الى نهاية شهر ديسمبر.



- قيمة الاشتراك كالسنوي لعضوية النقابة هو مبلغ 2 د.ك.



- رسوم الانضمام الى النقابة قدره 5 د.ك يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو او عند اعادة قيده.



- تودع اموال النقابة في احد البنوك الكويتية باسم نقابة العاملين بالهيئة العامة للشباب.



- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والدفاتر التي تمسكها النقابة.