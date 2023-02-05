دارين العلي



تقوم وزارة الكهرباء والماء الثلاثاء المقبل بتشغيل اولى محطات التحويل جهد 132/11 كيلو فولت في منطقة المطلاع بعد ان انتهت الشهر الماضي من تشغيل جميع محطات الجهد 400 كيلوفولت.



وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان المحطة التي ستشغل يوم الثلاثاء ضمن 3 محطات سيتم تشغيلها خلال الشهر الجاري من اجمالي 36 محطة تحويل رئيسية سيتم بتشغيلها تباعا، وحسب الخطة الزمنية الموضوعة لذلك.



ولفتت المصادر الى انه ومع بدء تشغيل محطات التحويل الرئيسية ستتمكن الوزارة من بدء التشغيل التجريبي للمحطات الثانوية التي تغذي المنازل، متوقعة ان تتمكن الوزارة من ايصال التيار الى المنازل قبل الموعد المحدد في مايو المقبل وفق البرامج والجداول الزمنية. في سياق متصل، اعلنت وزارة الكهرباء والماء عن بدء استقبال طلبات ايصال التيار الكهربائي للقطعتين 1و 2 في منطقة جنوب عبدالله المبارك، وتضمان حوالى 872 قسيمة، وذلك بعد انتهائها من تشغيل 23 محطة تحويل ثانوية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.