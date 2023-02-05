صدر مرسوم برقم 20 لسنة 2023 بتعيين سفراء غير مقيمين جاء فيه:



مادة أولى: يعين كل من:



1 - فهد مشاري الظفيري - سفير الكويت لدى جمهورية السودان - بالاضافة الى عمله سفيرا للكويت لدى جمهورية تشاد.



2 - بدر عبدالله المنيخ - سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية - بالاضافة الى عمله سفيرا للكويت لدى جمهورية تركمانستان.



3 - صلاح سليمان الحداد - سفير الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة- بالاضافة الى عمله سفيرا للكويت لدى غواتيمالا.



مادة ثانية: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.