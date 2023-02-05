عبدالله الراكان



تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أقيم معرض المبادرات الشبابية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في سوق المباركية، حيث شهد المعرض حضورا كبيرا من رواد وزوار «المباركية» وكذلك المهتمون بدعم المبادرات الشبابية. وقد أناب سموه وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله لحضور فعاليات المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 100 مشروع متنوع لشباب وشابات من المبدعين الحريصين على إثبات أنفسهم والعمل على تحقيق ما يطمحون إليه وعرض منتجاتهم وأعمالهم أمام الجمهور. وكان في استقبال ممثل صاحب السمو الأمير لدى وصوله المعرض رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الحريصة دائما على دعم المبادرات الشبابية والأعمال التطوعية.



بعدها قام ممثل سموه بجولة في أرجاء المعرض، وتكريم الجهات الراعية، كما تم تقديم هدية تذكارية الى ممثل سموه بهذه المناسبة. وأكد الشيخ محمد العبدالله الدعم الدائم لشباب الكويت وأصحاب المبادرات في جميع المجالات خصوصا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيا الجميع لدعم شباب الكويت وتشجيعهم لينجحوا في مبادراتهم وأعمالهم. وأشار العبدالله إلى أن هذا المعرض سيتسمر طوال شهر فبراير، وسيكون في نهاية كل أسبوع مع إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة.