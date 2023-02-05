عبدالعزيز الفضلي



تعود عجلة الدراسة من جديد بعد انتهاء عطلة نصف العام، حيث يتوجه صباح اليوم الاحد 503039 طالبا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية الى مقاعد الدراسة مدشنين الفصل الدراسي الثاني، منهم 40978 متعلما في رياض الأطفال، و184508 تلاميذ في المرحلة الابتدائية، و157405 طلاب في المرحلة المتوسطة، و116956 طالبا وطالبة في المرحلة الثانوية، هذا بالإضافة إلى 3192 دارسا بالمعاهد الدينية.



وأكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» جهوزية الوزارة بكافة قطاعاتها ومناطقها التعليمية للفصل الدراسي الثاني، مشددة على حرص الوزارة على تسخير كل الإمكانيات اللازمة وتوفير الدعم اللامحدود للمعلمين والإداريين من أجل خلق بيئة دراسية جاذبة للمتعلمين، وتوفير جميع السبل المتاحة التي تضمن لهم الراحة والأجواء المناسبة خلال الدوام المدرسي. وأوضحت المصادر ان ادارة المخازن والتوريدات بقيادة مديرها متروك المطيري كثفت جهودها خلال اليومين الماضيين وقامت بتوزيع الكتب على جميع المدارس، مشيرة إلى انها جاهزة للتوزيع صباح اليوم على الطلبة بمختلف المراحل التعليمية.



ودعت المصادر الطلبة في كافة المراحل الدراسية الى بذل الجهد واستغلال الامكانات المتاحة لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم الساعين اليها وتعويض ما فاتهم في الفصل الدراسي الاول، متمنية النجاح لجميع ابنائنا الطلبة والتوفيق لهيئاتنا التعليمية.