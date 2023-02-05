

تستقبل جامعة الكويت اليوم ما يقارب 42 ألف طالب وطالبة من الطلبة المستجدين والمستمرين مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023/2022.



وقد بلغ عدد الطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني ما يقارب2700 طالب وطالب في مختلف كليات جامعة الكويت.



وقد هيأت جامعة الكويت طاقاتها الإدارية والأكاديمية والفنية لاستقبال الطلبة مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني، ووفرت البيئة الدراسية المناسبة لهم من خلال توفير الخدمات وتجهيز القاعات الدراسية لاستقبالهم.



وبهذه المناسبة، تقدم القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.عبدالله الهاجري بالتهنئة للطلبة المستجدين والمستمرين وللأسرة الجامعية ببداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، مبينا أنه تم قبول ما يقارب 2700 طالب وطالبة في مختلف كليات جامعة الكويت. وبين د.الهاجري أهمية دور عمادة القبول والتسجيل لخدمة الطلبة، مشيرا إلى أن جزءا مهما من عمل العمادة هو تقديم المعلومات وشرح اللوائح والنظم التي تصب في مصلحة الطالب.