جددت مجموعة الملا، مجموعة الأعمال الرائدة والمتنوعة الاختصاصات والتي تعمل في القطاع الخاص وتتخذ من الكويت مقرا لها، مذكرة تفاهم للسنة الرابعة على التوالي مع جمعية إنجاز الكويت، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تعمل على دعم المسيرة التعليمية والمهنية للشباب الكويتي الطموح نحو مستقبل مشرق. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم خلال حفل خاص أقيم مؤخرا في المقر الرئيسي لمجموعة الملا، بحضور كل من: الرئيسة الاستراتيجية لمجموعة «الملا» دانة أنور الملا، والرئيسة التنفيذية لجمعية «إنجاز الكويت» ليلى هلال المطيري.



تطبيقا لسياسة مسؤوليتها الاجتماعية، جددت مجموعة الملا شراكتها الاستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت لدعم مساعي الأخيرة في عام 2023 الهادفة إلى تعزيز دور الشباب الكويتي في بناء مستقبل مشرق لهم. وقد جاءت مساهمات المجموعة على نحو مساعدات متنوعة تشمل منتجات لدعم الاحتياجات اللوجستية للجمعية وكذلك دعم الخدمات الإدارية لدى إنجاز عن طريق توفير مجموعة حلول ومستلزمات مكتبية وإدارية، بالإضافة إلى عدد آخر من الخدمات والمنتجات التي من شأنها تعزيز دور جمعية إنجاز في تنفيذ مهامها.



وفي تعليق لها على هذا الحدث، قالت الرئيسة الاستراتيجية لمجموعة الملا وعضوة مجلس إدارة جمعية إنجاز الكويت، دانة أنور الملا: «يسعدنا أن نعلن تجديد شراكتنا الاستراتيجية مع جمعية إنجاز لدعم الكوادر الشابة الكويتية.



وأضافت: تعد مساهماتنا المتواصلة من مختلف شركات قطاعات أعمالنا في المجموعة، انعكاسا لالتزامنا بدعم وتعزيز دور مؤسسات النفع العام نحو تطوير قدرات الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل خلال مسيرتهم التعليمية والعملية. كما نتطلع إلى توسيع شبكة شراكاتنا مع المؤسسات والمنظمات التعليمية الرائدة في الكويت التي تدعم مواهب وطموح الشباب والشابات الكويتيين».



من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية إنجاز الكويت ليلى هلال المطيري: «نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية الناجحة مع مجموعة الملا للعام الرابع على التوالي»، مضيفة: على مدار السنوات الماضية، حصلنا على دعم قيم من مجموعة الملا من خلال مساهماتها الفعالة بشكل كبير في نجاح مساعينا لدعم الكفاءات الوطنية الشابة وتطوير برامج التدريب المهني لمستقبل الشباب الكويتي.



وزادت: «كلنا أمل أن يحقق تعاوننا المتجدد في عام 2023 المزيد من التقدم والنجاح لمساعينا في بناء جيل جديد من شباب الغد قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل واعد لهم ولبلدهم الكويت».



ويعد دعم الكوادر الوطنية الشابة جزءا لا يتجزأ من سياسة المسؤولية الاجتماعية لمجموعة الملا، ومن هنا تلتزم المجموعة بدورها في المسؤولية المجتمعية لتنمية وتطوير فئات المجتمع بمختلف الوسائل الهادفة لبناء مستقبل أفضل للكويت من خلال التعاون الفعال مع مختلف منظمات النفع العام والمؤسسات التعليمية والتدريبية الرائدة في الكويت مثل البرنامج التدريبي لجمعية إنجاز الكويتية، بالإضافة إلى تقديم المنح الدراسية لطلاب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا.



كما أن هذه المبادرات تعكس حرص مجموعة الملا على الاستثمار في تطوير وتمكين مهارات الشباب والشابات الكويتيين لمساعدتهم في بناء مستقبلهم وتهيئتهم لمواجهة تحديات المستقبل.