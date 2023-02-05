

وجـه النائـب حمد العبيـد 4 أسئلة إلى 4 وزراء هم كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، عن الخطوات التي نفذت لشراء وتركيب الكاميرات الأمنية، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، عن أسباب تجمع مياه الأمطار بشكل كبير وملحوظ وعدم تصريفها، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، عن رفع مزايا معلمي الحاسوب في المدارس، ووزير الدولة لشؤون البلدية، بشأن القرارات المنظمة لشغل وظيفة محام (ب).



وجاء في سؤاله إلى النائب الأول ووزير الداخلية ما يلي:



بشأن منظومة المراقبة الأمنية التي أقرت بالقانون رقم (61) لسنة 2015 من خلال وزارة الداخلية وهو مشروع الكاميرات الذي وافق عليه مجلس الأمة في 2015/6/16 بشأن تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية.



وقد نشرت جريدة «الأنباء» في 2015/11/1 عن صفقة الكاميرات بتكلفة (400) مليون دينار لتغطية الكويت بـ (4.5) ملايين كاميرا.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- الخطوات التي نفذت لشراء وتركيب الكاميرات مع بيان تفصيلي بعدد الكاميرات التي انتهيتم من تركيبها والمناطق المغطاة أمنيا، وما تمثله من نسبة التنفيذ.



2- بيان تفصيلي بالقضايا والحوادث أو التجاوزات الأمنية التي ضبطت عن طريق تلك الكاميرات وما اتخذ من إجراءات قانونية في شأنها.



3- هل مازالت الكاميرات التي ركبت قيد التشغيل؟



وجاء في سؤاله إلى وزيرة الأشغال ما يلي:



فيما يخص تراكم وتجمع مياه الأمطار في العديد من المناطق والطرق وما ترتب عليها من أضرار تمس الممتلكات العامة والخاصة وتعطل الحركة المرورية، وهذا الأمر يتكرر بشكل سنوي على الرغم من تصريحات المسؤولين في وزارة الأشغال العامة بشأن الجاهزية والاستعداد الكامل لموسم الأمطار سنويا.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب تجمع مياه الأمطار بشكل كبير وملحوظ، وعدم تصريفها بشبكات صرف الأمطار؟ وهل بحثت الوزارة بالأسباب وكيفية تلافيها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؟ مع تزويدي بالنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها، وأسباب عدم تنفيذ تلك التوصيات، وكذلك تحديد القطاعات والجهات المسؤولة عن ذلك، والمسؤوليات التأديبية حيال المتسببين فيها.



2- ما خطة الوزارة بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار الحالي؟ وما الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم وتنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار؟



3- صورة ضوئية من عقود صيانة الطرق والشبكات وعقود صيانة الطرق السريعة الجارية المتضمنة تنظيف شبكات صرف مياه الأمطار، مع بيان أسماء متعهدي تلك العقود وتاريخ المباشرة كل عقد، وأسماء مهندسي الإشراف على عقود الصيانة المشار إليها، وعدد سنوات الخبرة لكل منهم.



وجاء في سؤاله إلى وزير التربية ما يلي:



مع جائحة كورونا ازدادت الأعمال على معلم الحاسوب التي تتطلب استخدام شاشة الحاسوب بعد تطبيق التعليم عن بعد من خلال عمل المنصة الإلكترونية، وإقامة الدورات التدريبية، وتقييم المعلمين، وأيضا حل المشاكل التقنية التي قد تواجه جميع منتسبي وزارة التربية في هيئتيها الإدارية والتعليمية، وكذلك المتعلمون، وأولياء أمورهم.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- لماذا لا ترفع نسبة مستحقي الحصول على التخصص النادر من معلمي الحاسوب الذكور في المرحلة الثانوية من الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والذين أقر ديوان الخدمة المدنية بمعاملتهم كمعاملة المواطن الكويتي من 30% إلى 40% أسوة بزملائهم معلمي اللغة العربية؟



2- لماذا لا يحصل معلمو وزارة التربية خصوصا معلمي مادة الحاسوب على مكافأة بدل الشاشة؟ علما أن ديوان الخدمة المدنية حدد صرف بدل الشاشة للعاملين الكويتيين الذين يعملون على أجهزة الحاسوب في الجهات الحكومية كافة، مع جواز أن يجمع الموظف بين بدل الشاشة والمكافآت والعلاوات الأخرى، وقد أخطرهم الديوان في القرار رقم 2012/16 والذي أرسله إلى وزارة التربية بهذا الأمر.



وجاء في سؤاله إلى وزير شؤون البلدية ما يلي:



بشأن إعلان بلدية الكويت عن فتح باب التقدم للتعيين بوظيفة محام (ب) لسنة 2022، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما القرارات المنظمة لشغل وظيفة محامي (ب) ضمن الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية في بلدية الكويت؟



2- أسماء الذين استبعدوا من الاختبار وأسماء الذين لم يجتازوا الاختبار وصورة ضوئية من الاختبارات وأسماء الذين اجتازوا الاختبار التحريري.



3- ما الآلية المتبعة لقبول المتقدمين؟ وهل تم تشكيل لجنة لاختبار المتقدمين؟ وما الآلية والمعايير المتبعة لاختيار أعضاء اللجنة؟ وما معيار اجتياز المقابلة الشخصية والدرجة المرصودة؟



4- هل كل من تقدم لوظيفة محام (ب) مستوفي شروط الدخول للاختبار التحريري المعد من قبل جامعة الكويت؟