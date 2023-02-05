

قام البنك التجاري الكويتي، بمناسبة الأعياد الوطنية، بتزيين وإضاءة المبنى الرئيسي بأضواء ملونة وأعلام الكويت مع الاحتفاظ باللوحات التراثية المميزة، ويأتي هذا الاحتفال كتقليد سنوي يحرص التجاري على القيام به، تعبيرا عن روح الانتماء والوفاء للكويت. وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: في فبراير من كل عام ترتدي البلاد ثوب الفرح والسرور إيذانا ببدء الاحتفالات الخاصة بالأعياد الوطنية، ويحرص التجاري على المشاركة في احتفالات الكويت الوطنية، وتنعكس هذه المشاركة من خلال عدة طرق، منها تزيين مبناه الرئيسي بشكل يتناسب مع هذه المناسبة الوطنية.



وبينت أن تزيين مبنى التجاري هذا العام جاء بإطلالة وزينة مشعة تعبر عن معاني الاحتفال بالعيد الوطني، من خلال أعلام الكويت والأضواء والتي تعكس الفرحة بين أفراد المجتمع، مضيفة ان مظاهر تزيين البنك لهذا العام تأتي مواكبة للاحتفالات بهذه المناسبة والتي عادة ما تحوز على إعجاب الجمهور من خلال التعليقات التي يتم تدوينها على صفحات البنك بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت ان البنك دأب على مشاركة هذه المناسبة الوطنية مع موظفيه، إضافة إلى البرنامج الاجتماعي المعد من قطاع التواصل المؤسسي يشتمل على العديد من الفعاليات والنشاطات والمبادرات الإنسانية ذات الطابع الوطني يكون القاسم المشترك فيها هو المشاركة الفاعلة في كل ما يهم المجتمع ويهدف إلى تعزيز روح الانتماء.