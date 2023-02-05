

أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين:



فيرونيكا باترك ملز، سعدى ميشال ملحم، انس صياح هلال، علي حسين الداود، محمد عبدالرحمن العتيقي، دينا غسان زين، عبدالعزيز السيد عطاالله، مصطفى عبدالرسول الشواف، وليد صالح العلي، دلال طارق عرب، غسان سعد الخوري، ساره صالح الزومان، مرتضى شبير بهابرانا، مبارك بدر العيار، ريم طلال معرفي، عبدالله أحمد الزكريا، سيد هاشم مهدي بهبهاني، شيخه فيصل الراشد، ام دي هوكي، حمد طلال الغانم.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحب ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25 ألف دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، ويوفر حساب كنز أيضا فرص أكبر لـ 29 عميلا سنويا للفوز بجائزة سحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5000 دينار، وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.