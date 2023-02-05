

ياسر العيلة



افتتح النجمان الكبيران المطرب نبيل شعيل «نبض الكويت» والمطربة أصالة نصري «نبض الروح» اولى حفلات مهرجان فبراير الكويت 2023، التي أقيمت مساء الجمعة في قاعة «أرينا الكويت» بمجمع 360، والتي تعد مفخرة مجموعة التمدين العقارية، حيث تزينت القاعة كعادتها بأجمل حلة لاستقبال جمهور حفلات المهرجان، وشاهدنا في الحفل إبهارا بصريا بمعنى الكلمة، بداية من تصميم المسرح الرائع بتقنياته الحديثة من ديكور وإضاءة وصوت، بالإضافة الى التنظيم الاحترافي من قبل فريق «الأرينا»، كل هذه الأجواء كانت تعلن اننا أمام مهرجان مختلف هذا العام والذي تتولى تنظيمه شركة «روتانا ميوزك جروب» ويضم 6 حفلات غنائية يحييها نخبة من نجوم الغناء الخليجي والعربي.



وبالعودة للحفل الأول الذي جمع نجمين يتمتعان بخفة دم شديدة، أضفيا أجواء من البهجة والسعادة بتعليقاتهما و«قطاتهما» العفوية مع الجمهور وتعالت معها الضحكات.



صعدت مذيعة تلفزيون الكويت النجمة الذهبية غادة الرزوقي وسبب تسميتها بـ«الذهبية» لأنها كانت ترتدي ملابس ذهبية براقة ومتلألئة، وقدمت نجمي الحفل بحروف أنيقة من ذهب استحقت عليها تصفيق الحضور اكثر من مرة، وما هي إلا لحظات قليلة حتى صعد بوشعيل على المسرح بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، وقدم باقة منتقاة من أعماله القديمة والحديثة، بدأها بأغنية «آخر المشوار»، ومن بعدها غنى «يقولون» حيث طلب من الجمهور ان يغنوها معه، وبالفعل اشتعلت القاعة بالحماس.



وشدا بوشعيل بأغنية «عطـــوه جـــوه»، وأعقبها بـ«ميدلي» ضم أجمل أعماله الرومانسية منها «انا ناطر، وطبعا غير»، وغيرهما من الاغاني التي لها ذكريات جميلة عند عشاق نبيل شعيل، ثم قدم «اللحظة الوداعية» و«منساك» و«بعلمك» و«ندمان» و«ش مسوي» و«راحت» و«قالت» و«يا فتان القلوب»، وكان لهذه الباقة من الاغاني مفعول السحر على الجمهور، فالكل غنى وصفق باستمتاع غير عادي، ليقدم بوشعيل «ميدلي» من اغانيه في فترة الثمانينيات مثل «سكة سفر» و«لايق عليك لايق» وغيرهما، وختم بأغنيته الوطنية الخالدة «يا دار».



عقب فترة استراحة قصيرة كان الجميع في انتظار نجمتهم المحبوبة المطربة أصالة نصري التي أطلت بلوك رائع زادها جمالا على جمالها، كل ذلك بأنامل خبيرة التجميل الشهيرة الموهوبة حنان النجادة صديقة اصالة وصديقة الكثيرات من نجمات الخليج والوطن العربي.

وصاحبت اصالة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وأبدعت في هذا الحفل وكان «مزاجها رايق» وبدت على ملامحها حالة من السعادة للقائها بجمهورها في الكويت والتي ترتبط بالكثيرين منهم بعلاقة صداقة قوية، على حد قولها، وقدمت أغنية «شكرا»، ومن بعدها أغنية «لا تخاف من الزمان» والتي ردد الجمهور كلماتها معها بشكل مذهل، مما دعاها إلى ان تقول لهم «والله سلطتنتوني من اول اغنيتين»، وكعادتها داعبتهم قائلة «تشجعوني اغني حافية القدمين» فرد الجمهور بالموافقة، وهنا ذكرتني اصالة بفيلم شهير للنجمة المصرية الكبيرة ميرفت أمين بعنوان «حافية على جسر من ذهب» فأصالة كانت تعني حافية على جسر من طرب، ومن خلال هذا الحفل أكدت أصالة انها مطربة مختلفة عن غيرها في طريقة تعاملها واحتوائها لجمهورها الكبير من مختلف الأعمار والجنسيات.



وقدمت أصالة أغنيتها الجديدة «سيد الغرام» التي جمعتها مع المطربة المغربية اسما المنور، وغنتها للمرة الأولى بالكويت، عقب ذلك أهدت الجمهور أغنية وطنية خاصة بالكويت بعنوان «شيخة الكون الكويت» والتي تفاعل معها الحضور وامتلأت القاعة بأعلام الكويت الحبيبة التي علت فوق الرؤوس، ومن ثم قدمت أصالة باقة من اجمل أعمالها والتي غناها الجمهور معاها بشكل جميل مثل «حضرة الموقف» و«طلبتك» و«اشتقت الك» و«كفوكيم» و«أمنية» و«غمض عيونك» و«فقدت نفسي» و«حنين» و«مبقاش أنا» و«ليه الغرور» و«عقوبة» و«غلبان»، واختتمت فقرتها المميزة بأغنية «ذاك الغبي» ليسدل الستار على حفل ناجح بكل المقاييس.



كواليس الحفل



٭ شهد الحفل غياب الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي وغياب الشاعر فائق حسن زوج المطربة أصالة.



٭ المخرج الكبير أحمد الدوغجي الذي اخرج الحفل على الهواء مباشرة لتلفزيون الكويت وقنوات روتانا كان حريصا على متابعة كل التفاصيل الخاصة بالحفل وبالمطربين بدقة شديدة كعادته.



٭ مدير روتانا الكويت محمد الفضلي بذل مجهودا كبيرا لخروج الحفل الاول من المهرجان بهذا الشكل الراقي وصاحب بوشعيل وأصالة على الريد كاربت أثناء حديثهما مع الزملاء الصحافيين.



٭ شهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير مثل الشاعر الجميل أحمد الصانع وكابتن النادي العربي ومنتخب الكويت أحمد جاسم، بالإضافة الى مشاهير في «السوشيال ميديا» مثل مشاري بويابس وحمد قلم وآخرين.