

عرقل إيفرتون، بقيادة مديره الفني الجديد شين دايتش، الانطلاقة الناجحة لأرسنال في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتغلب عليه 1-0 في المرحلة الـ 22 من المسابقة.



واستعاد إيفرتون نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الدوري الإنجليزي منذ الفوز على كريستال بالاس 0-3 في 22 أكتوبر الماضي.



وخطف إيفرتون الفوز بالهدف الذي سجله جيمس تاركوفسكي بضربة رأس في الدقيقة 60 ليكون الفوز الأول لإيفرتون في آخر تسع مباريات خاضها بالبطولة.



ورفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة ليترك منطقة المهددين بالهبوط في جدول المسابقة، وتجمد رصيد أرسنال عند 50 نقطة في الصدارة. حقق مانشستر يونايتد انتصارا مستحقا على ضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «أولد ترافورد» ضمن الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليغ)، واستعاد المان يونايتد نغمة الانتصارات عقب تعثره في الجولتين الماضيتين بالتعادل مع كريستال بالاس في مباراة الذهاب والهزيمة من أرسنال المتصدر.



وفرض فريق المدرب تين هاج سيطرته على المباراة منذ الدقائق الأولى، وتمكن من افتتاح باب التسجيل بحلول الدقيقة السابعة، عن طريق النجم البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب لمسة يد واضحة على مدافع كريستال بالاس داخل منطقة العمليات.



وواصل مانشستر يونايتد محاولة تسجيل أهداف أخرى خلال الثلث ساعة الاولى من عمر الشوط الثاني، ونجح في ذلك بالفعل، وهذه المرة حمل الهدف توقيع ماركوس راشفورد بحلول الدقيقة 63.



في سياق متصل، واصل ليفربول التخبط في «البريمييرليغ» وتلقى هزيمة قاسية من مضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «مولينو»، ضمن الجولة نفسها، وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها ليفربول بتحقيق الفوز، حيث تلقى 3 هزائم وتعادل في مباراة وحيدة وأصبح موقفه بحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا أكثر تعقيدا.



كما فشل تشلسي الذي كان الأنشط في سوق الانتقالات الشتوية في الفوز على ضيفه فولام ليكتفي بالتعادل السلبي، في افتتاح المرحلة.



وتقدم تشلسي للمركز التاسع مؤقتا برصيد 30 نقطة، متأخرا بفارق 9 نقاط عن مان يونايتد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبفارق نقطتين عن فولام السادس.



ودفع المدرب غراهام بوتر بالوافدين الجديدين الأرجنتيني إنزو فرنانديز، صاحب أغلى صفقة في تاريخ الدوري (121 ميلون يورو) والأوكراني ميخايلو مودريك (100 مليون مع مكافآت) في التشكيلة الأساسية.



إلى ذلك، يخوض مان سيتي حامل اللقب امتحانا حذرا أمام مضيفه توتنهام الخامس.



وتغلب سيتي على سبيرز 4-2 منذ أسبوعين فقط على ملعب الاتحاد في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة، بثنائية الجزائري رياض محرز، قبل أن يسقط ولفرهامبتون 3-0 بـ «هاتريك» لهداف الدوري النرويجي إرلينغ هالاند (25 هدفا).



ويغيب عن توتنهام مدربه الايطالي أنتونيو كونتي بعد خضوعه لجراحة لإزالة المرارة.



كما يستضيف نوتنغهام نظيره ليدز.