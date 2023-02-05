أسامة أبو السعود



كشفت مصادر خاصة في وزارة الاوقاف، عن ان هناك اقبالا شديدا على التسجيل المركزي عبر منصة ادارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف:



http://hajj-register.awqaf.gov.kw لأداء فريضة الحج.



وأوضحت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان عدد الذين قاموا بالتسجيل حتى الآن فاق 24 ألف مواطن ومقيم منذ فتح باب التسجيل 29 يناير الماضي.



وتوقعت المصادر ان تتزايد اعداد الراغبين في اداء الحج حتى اغلاق باب التسجيل المركزي 28 الجاري الى نحو 50 الفا في حين ان حصة الكويت تبلغ 8000 حاج فقط.



وشددت المصادر على أن اولوية الحج ستكون للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل. وأشارت المصادر في ختام تصريحاتها، الى انه لا جديد حتى الآن فيما يخص حج البدون «المقيمين بصورة غير قانونية».