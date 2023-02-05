استنفرت فرق الإغاثة المحلية العاملة شمال غرب سورية، بعد وصول العاصفة القطبية التي أدت الى انخفاض كبير في درجات الحرارة بالتزامن مع الهطولات الثلجية الكثيفة التي عمت مناطق شمال غرب البلاد وأضرت بعشرات المخيمات ودمرت المئات من خيم النازحين، حيث توقعت مصادر في الأرصاد الجوية أن يكون هذا الأسبوع الأكثر برودة هذا العام.

وأدى تراكم الثلوج والمستنقعات الطينية إلى قطع الكثير من الطرقات ما أعاق وصول فرق الإغاثة، كما أعلن فريق «منسقو استجابة سوريا» و«الدفاع المدني السوري». وقال «منسقو استجابة سوريا»، إنه تلقى مئات المناشدات والاستغاثات لتقديم الدعم من عشرات المخيمات.

ووجه الفريق نداء عاجلا الى جميع المنظمات الإنسانية لتوفير الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات، وخاصة مواد التدفئة وإصلاح الأضرار داخل المخيمات والعمل على عزل الخيام بشكل عاجل لمنع زيادة الأضرار.



ورصد «الدفاع المدني» المعروف بـ «الخوذ البيضاء» انهيار 8 خيام بشكل كلي وتضرر 12 خيمة بشكل جزئي كحصيلة أولية في مخيمي «الملعب والنص» بناحية بلبل بريف عفرين شمالي حلب.