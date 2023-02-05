نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى وفاة رئيس وزراء مصر السابق د.شريف إسماعيل.



وقال الرئيس، السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: أنعى بخالص الحزن والأسى، رجلا فاضلا من خير رجال مصر، رجلا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل.



واضاف: لقد كان الراحل رجلا عظيما بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة، لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه.



واختتم الرئيس السيسي: إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وتوفي شريف إسماعيل عن عمر ناهز 68 عاما، وهو من مواليد 6 يوليو 1955.



كلف بتشكيل الحكومة في 12 سبتمبر 2015. وشغل قبل ذلك منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن حكومة حازم الببلاوي، واستمر وزيرا للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية.