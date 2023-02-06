

دشنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس الموقع الإلكتروني الخاص بمنتدى الأمن السيبراني لكلية الدراسات التكنولوجية «تحديات وحلول» المقررة إقامته في الفترة من 15 إلى 16 الجاري في مقر الهيئة الرئيسي بالشويخ.



وقالت رئيس قسم تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية في كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة والمنسق العام للمنتدى د.فداء الشهوان في تصريح صحافي انه تم فتح باب التسجيل لحضور فعاليات المنتدى والورش والمسابقات العلمية، وذلك عبر الصفحة الرئيسية للهيئة والموقع الرسمي للمنتدى http://cscs.paaet.edu.kw.



وأضافت الشهوان ان المنتدى الذي ينظمه قسم تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية بالتنسيق مع مركز الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية الحيوية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا يقام تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني.



وأشارت إلى أن هناك رعاية استراتيجية وتقنية لكل من هيئة الاتصالات ونظم المعلومات والمعهد العالمي للمهندسين الكهربائيين والإلكترونيين فرع الكويت إلى جانب مشاركة عدد كبير من الرعاة كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبنك بوبيان وشركة الاتصالات الكويتية وغيرها من الشركات التجارية المهتمة بمجال خدمة المجتمع.



وأوضحت أن المنتدى يهدف إلى عرض أحدث المعلومات ذات الصلة بالأنظمة الإلكترونية والتطرق إلى أبرز التهديدات السيبرانية وتداعياتها وطرق مواجهتها وإدارة الأزمات الإلكترونية، إضافة إلى التوعية بكيفية الاستفادة من الموارد والبرامج المتاحة من مختلف التخصصات لتوفير نظم الحماية في بيئات العمل في القطاعين الحكومي والخاص بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.



وذكرت أن المنتدى يضم محاضرات وحلقات نقاشية بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل الكويت وخارجها وتغطي جميع المجالات علاوة على تنظيم ثماني ورش علمية في مجال تكنولوجيا الأمن السيبراني تستقطب المهتمين بهذا المجال ويشارك فيها نخبة من المختصين في التكنولوجيا والأمن السيبراني.



ودعت المهتمين بهذا المجال إلى التسجيل والمشاركة الفعالة لتحقيق هدف ورؤية المنتدى والمساهمة في تعزيز أهمية ودور ثقافة أمن المعلومات لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أنه يصاحب المنتدى معرض متخصص يضم أبرز المشاريع الطلابية في مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات.