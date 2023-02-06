

آلاء خليفة



نظم مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس جولة تفقدية على عدد من كليات الجامعة صباح أمس للاطمئنان على سير العملية التعليمية في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني.



وشهدت مدينة صباح السالم الجامعية حالة من انسيابية السير وعدم وجود ازدحام مروري حيث إن دوام الطلبة ممتد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء وفقا للجدول الدراسي والشعب الدراسية لكل كلية من الكليات المتعددة في الشدادية.



الجدير بالذكر أن جامعة الكويت استقبلت صباح أمس ما يقارب 42 ألف طالب وطالبة من الطلبة المستجدين والمستمرين مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 20232022.



وقد بلغ عدد الطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني ما يقارب 2700 طالب وطالبة، في مختلف كليات جامعة الكويت.



وقد هيأت جامعة الكويت طاقاتها الإدارية والأكاديمية والفنية لاستقبال الطلبة مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني، ووفرت البيئة الدراسية المناسبة لهم من خلال توفير الخدمات وتجهيز القاعات الدراسية لاستقبالهم.