

آلاء خليفة



رحب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الانتقالية د.إبراهيم الحمود، في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023/2022، بجميع أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة ونتمنى لهم التوفيق والنجاح والسداد في أعمالهم التدريسية والبحثية والمجتمعية.



وذكر الحمود أن جامعة الكويت منارة علم في الدولة ومصنع العلماء وبيئة المتعلمين والمثقفين ففيها يتم إعداد الأجيال القادمة وتهييئها علميا ومهاريا لقيادة المجتمع واستمرارية نهضته وتقدمه.



وأضاف أننا نعمل جميعا من أجل الارتقاء بتصنيف الجامعة حتى نعكس الوجه الحقيقي للكويت التي تهتم دائما وأبدا بالعلم والمعرفة والثقافة.