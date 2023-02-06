

برئاسة القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.محمد دهيم الظفيري، غادر وفد جامعة الكويت الرياضي ممثلا بعمادة شؤون الطلبة للمشاركة في الدورة الرياضية التاسعة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجامعة حمد بن خليفة بدولة قطر، خلال الفترة من 4-10 فبراير 2023.



ويتكون الوفد الرياضي المشارك من الطاقم الإداري وهم رئيس قسم الأنشطة الرياضية (طلاب) طلال المعصب ويونس سكين، وطاقم المدربين عبدالله المطيري ووليد نصار ومحمد السلمان وإبراهيم الشهاب ومحمد السماك ومحمد الأتاسي.



وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوفد القائم بأعمال عمادة شؤون الطلبة أ.د. محمد دهيم الظفيري، أن الوفد المشارك يتكون من عدد من طلبة جامعة الكويت الموهوبين رياضيا من مختلف الكليات، حيث سيشارك بألعاب البطولة المقامة والمتمثلة بكرة القدم العشبي، وكرة الطائرة، والبادل، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والسباحة.



وأكد أ.د.الظفيري أن عمادة شؤون الطلبة تحرص دائما على المشاركة في الأنشطة الرياضية المحلية والدولية والعالمية، بهدف تحقيق مراكز متقدمة تحمل اسم جامعة الكويت في المحافل الدولية.