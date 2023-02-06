أكد متحدث باسم الشرطة في نيجيريا أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 40 شخصا في كمين في شمال وسط البلاد.



وقال جامبو عيسى المتحدث باسم الشرطة في ولاية كاتسينا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «خلال الكمين، قتل المسلحون 41 عضوا من مجموعة حراسة أهلية تعرف باسم يانساكاي».



وأوضح عيسى أن أعضاء من يانساكاي، ذهبوا لمواجهة المسلحين واتهموهم بسرقة «عشرات من الأبقار والأغنام» من قرية قريبة.



وقال عيسى إنه لم يتمكن من التحقق من تقارير وسائل الإعلام المحلية التي أفادت بأنه لايزال يتم انتشال المزيد من الجثث في مكان الهجوم.



ويعتقد أن المسلحين ينتمون إلى جماعات مسلحة كانت تقوم بعمليات اختطاف جماعية لتلاميذ المدارس في شمال نيجيريا.



يذكر أن هذه الجماعات المسلحة، التي يرتبط بعضها بجماعات ارهابية مثل «بوكو حرام»، هاجمت من قبل العديد من القرى والمواقع العسكرية في المنطقة وقتلت مئات الأشخاص.