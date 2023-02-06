نرحب بزيارة جميع الأشقاء من الكويت والدول العربية ليطلعوا على ما تشهده مصر من تنمية شاملة في عهد الرئيس السيسي

فرحة الجالية المصرية بأعياد الكويت الوطنية أصدق تعبير على عمق الأواصر والصلة التي تجمع الشعبين الشقيقين



أسامة أبوالسعود



رفع السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الشعب الكويتي الشقيق بمناسبة عيدي الاستقلال والتحرير، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت ومصر وسائر البلاد العربية من كل مكروه وسوء، متمنيا للكويت مزيدا من الازدهار والتقدم والرخاء.



جاء ذلك في تصريحات لـ «الأنباء» على هامش حفل أقامه ملتقى المصريين في الكويت بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وذلك مساء أمس الأول في منتزه حولي بارك، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي وزارة الداخلية وجمهور حاشد من أبناء الجالية المصرية والمواطنين وأبناء الجاليات المختلفة احتفالا بالأعياد الوطنية للكويت.



وأشار شلتوت إلى أن حفل ملتقى المصريين في الكويت يأتي في إطار سلسلة من الاحتفالات التي تقيمها الجالية المصرية كل عام وخلال هذا الشهر تأكيدا لمعنى هذا الترابط بين البلدين ومشاركتهم الفعالة في الأنشطة الثقافية والفنية.



ووصف السفير شلتوت العلاقات المصرية - الكويتية بأنها تاريخية وراسخة وتجسد قيم التلاحم والتواصل بين الشعبين الشقيقين والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، موضحا أن هناك روابط قديمة جمعت بين الحضارة الفرعونية وحضارة دلمون في جزيرة فيلكا، حيث تم اكتشاف العديد من الآثار في «فيلكا»، تؤكد قدم العلاقات بين البلدين الشقيقين.



وأشار شلتوت إلى أن تلك المناسبة تأتي لتظهر مدى التلاحم والأخوة بين الشعبين الشقيقين مصر والكويت على مر السنين، مضيفا أن الأيام المشرقة في حياة الأوطان هي المناسبة الصادقة للتعبير عن اعتزاز الشعوب بحضاراتها وأيام المجد والافتخار.



واستذكر السفير المصري بكل العرفان الدماء الزكية التي روت أرض البلدين الشقيقين في الدفاع عنهما في كل الحروب العربية سواء انتصار 73 ومن قبلها 67 حتى تحرير الكويت التي نشارك في احتفالاتها وأعيادها الغالية اليوم.



وأكد أن فرحة الجالية المصرية اليوم بأعياد الكويت الوطنية وعيد التحرير أصدق تعبير عن عمق الأواصر والصلة التي تجمع الشعبين والتي تتجلى في المناسبات منذ القدم، كما شكر شلتوت استضافة الكويت لأبناء الجالية وتقديمها الرعاية لهم.



وأشاد السفير شلتوت بجهود أبناء الجالية المصرية في الكويت، مؤكدا أنهم شركاء في التنمية ويعملون بكل جد وإخلاص في بناء وتطور بلدهم الثاني الكويت الشقيقة كما هم شركاء في تنمية وتطور مصر من خلال تفاعلهم مع جميع المبادرات الوطنية لتحقيق التنمية والازدهار.



وردا على ما يثار على السوشيال ميديا من البعض، قال السفير المصري: لا نلتفت للأصوات الشاذة والشائعات المغرضة، فعلاقات البلدين متينة وقوية ولله الحمد، مجددا التأكيد على عمق العلاقات الشعبية والرسمية بين البلدين والتي توجت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت خلال شهر فبراير العام الماضي لتهنئة الكويت الشقيقة بمناسبة أعيادها الوطنية.



وختم السفير المصري أسامة شلتوت بالتأكيد على أن مصر ترحب دائما بزيارة جميع الأشقاء من الكويت والدول العربية للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والمناظر الخلابة والاطلاع على ما تشهده مصر من نهضة عمرانية شاملة وتطور كبير في مختلف مجالات الحياة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



من جهته، أوضح مؤسس ملتقى المصريين في الكويت هاني كمال أن مشاركة الجالية المصرية إخوانهم الكويتيين في الاحتفالات الوطنية تأتي من روح المحبة والأخوة لكل أفراد الجالية الذين ولد منهم الكثير على أرض الكويت، فكان الميلاد والنشأة في وطنه الثاني الكويت، وأيضا من عاش طويلا على هذه الأرض الطيبة عاش مع إخوانه من شعب الكويت أفراحهم وسعادتهم.



من جانبه، أشاد المنسق العام للاحتفال د.إبراهيم سلام بمشاركة الجالية المصرية في الاحتفالات الوطنية للكويت بكل مشاعر الحب والوفاء التي يحملها أبناء الجالية لإخوانهم في الكويت، وقد تجلى ذلك فيما تناوله الشعراء وما تغنى به المطربون في هذا اليوم، فمصر والكويت يد واحدة ووطن واحد بثقافة مشتركة.