تستضيف الجامعة الأمريكية في الكويت مؤتمر الكويت الدولي في اللغة والتعليم والأعمال والتكنولوجيا من TEFL لعام 2023 المتعدد التخصصات والذي يتيح فرصة رؤية القضايا من منظور تخصصات مختلفة، وذلك في الحرم الجامعي بالسالمية على مدار يومي 10 و11 فبراير الجاري.



ويضم المؤتمر الذي يحمل عنوان «الابتكار والتكامل والتحول الرقمي من خلال التعليم» عددا من الجلسات التي يقدمها نخبة من المختصين عالميا ومحليا في مجال اللغة والتعليم والأعمال والتكنولوجيا بهدف تبادل ومشاركة المعلومات البحثية فيما بينهم من خلال رؤية متعددة التخصصات، حيث يمثل هذا المؤتمر قيمة مضافة للأكاديميين والباحثين والطلبة. ويشارك كمتحدثين رئيسيين في المؤتمر كل من أستاذ قسم سياسة التعليم والتنظيم والقيادة بجامعة إلينوي د.وليم كوب، وعميد أكاديمية الفنون والتكنولوجيا بجامعة جنوب كاليفورنيا د.ثاناسيس ريكاكيس، وم.سارة أكبر، وأستاذة اللغة الانجليزية بجامعة الكويت د.ابتهال الخطيب، إضافة إلى أستاذ التعليم والهندسة بالإمارات د.عبداللطيف الشامسي والرئيس السابق لـ TESOL International د.كريستين كومب.



ويأتي هذا المؤتمر ضمن مساعي TEFL للترويج لمنهجيات تعلم وتدريس اللغة الإنجليزية في الكويت والخليج والعالم، ويضم مجتمع TEFL Kuwait معلمين من الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاركين العالميين. ويوفر هذا المؤتمر منصة متعددة التخصصات للمهنيين والتربويين لمناقشة مختلف الابتكارات والتحديات والحلول لمشكلات اللغة والتعليم والأعمال والتكنولوجيا، ويتوقع حضور معلمين من المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، ويمكن التسجيل للاستفادة من المؤتمر حضوريا أو عبر المنصات الافتراضية من خلال https://teflkuwait.com