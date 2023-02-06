وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:



1- ما الإجراءات والقرارات المتخذة في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لكم لمعالجة الملاحظات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022/2021؟ على أن تكون موضحة وفق جدول يتضمن (المخالفة - الإجراء أو القرار المتخذ - نسبة الإنجاز في المعالجة).



2- الملاحظات المتكررة في تقرير ديوان المحاسبة والتي لم يتخذ أي إجراء لمعالجتها مع بيان الأسباب.