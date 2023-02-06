عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان قرارا يقضي بتحديد موعد الاختبار الإلكتروني لمرشحي الوظائف الإشرافية في المراحل التعليمية كافة للعام الدراسي 2022/ 2023 لوظيفة (مدير مدرسة - مدير مساعد - رئيس قسم - مشرفة فنية - موجه فني) وهي على النحو التالي: أولا: تحدد موعد الاختبار الإلكتروني لجميع المرشحين بمراحل (رياض الأطفال - الابتدائي - المتوسط - الثانوي) لوظيفة (مدير مدرسة - مدير مساعد - رئيس قسم - مشرفة فنيه- موجه فني) بجميع المناطق التعليمية وإدارة التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني وإدارة التعليم الخاص من تاريخ 12 الجاري حتى تاريخ 7 مارس المقبل في مركز تدريب الجابرية.



ثانيا: يكون الاختبار الإلكتروني لمدة ساعتين وربع الساعة على النحو التالي:



الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة والربع، حسب الوظائف المذكورة.



الفترة المسائية: من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة والربع مساء.



حسب الضوابط التالية:



- التواجد قبل الاختبار بساعة لجميع المرشحين.



- ضرورة إحضار البطاقة المدنية.



- يمنع منعا باتا إحضار الهاتف النقال والساعة الإلكترونية إلى مقر الاختبار.



ثالثا: تقدم التظلمات على نتيجة الاختبار عن طريق موقع وزارة التربية - الخدمات الإلكترونية الخاصة بموظفي الوزارة بحد أقصى 3 أيام من تاريخ الاختبار.



رابعا: يصدر قرار لاحق بموعد الاختبار الإلكتروني المؤجل للمرشحين للوظائف الإشرافية التعليمية.



خامسا: على المناطق التعليمية إبلاغ من يعنيهم الأمر بموعد الاختبار.



سادسا: في حالة الغياب عن حضور الاختبار الإلكتروني الأول يتم تسليم التقرير الطبي لإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام (مبنى الوزارة/ جنوب السرة) خلال موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ الاختبار، ولن يتم التسلم بعد المدة المحددة.



سابعا: على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.