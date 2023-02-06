

استقبل نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان، وعضو مجلس إدارة الغرفة السيدة وفاء أحمد القطامي أمس رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو فلاديمير بلاتونوف. وقد حضر اللقاء نائب رئيس البعثة في سفارة روسيا لدى الكويت المستشار حيدر حمزاتوف، ومدير عام الغرفة رباح الرباح.



وفي هذا السياق رحب الجوعان بالضيف الكريم، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تهدف الى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين، وأكد على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك.



بدوره، أعرب بلاتونوف عن سعادته بزيارة الغرفة، وتطرق إلى كيفية إقامة الشراكات الاستثمارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين وفتح آفاق اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أهم القطاعات الحيوية في روسيا كالأمن الغذائي، معالجة المياه، النقل العام، التحول الرقمي وكذلك البنية التحتية.



وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس غرفة موسكو شكره لغرفة تجارة وصناعة الكويت، على حسن الاستقبال والحفاوة التي تلقاها خلال هذا اللقاء.