حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من تزايد العنف والتهديدات بالقتل مع استمرار الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية التي تخطط لها حكومته.



وقال نتنياهو إن هناك «تهديدا صريحا بقتله وكذلك تهديدات ضد مسؤولين منتخبين آخرين».



وأشار إلى منشور على موقع فيسبوك شاركه كولونيل احتياط إسرائيلي قال فيه «إذا جاء رئيس وزراء وتولى سلطات ديكتاتورية، فإن رئيس الوزراء هذا محكوم عليه بالموت.. إلى جانب وزرائه والأشخاص الذين ينفذون أوامره».



ونأى الطيار المقاتل السابق، الذي قاد هجوم سلاح الجو الإسرائيلي عام 1981 على المفاعل النووي العراقي بنفسه فيما بعد عن المنشور، ومع ذلك فتحت الشرطة تحقيقا.



ويتظاهر الإسرائيليون منذ أسابيع ضد خطة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة لإضعاف النظام القضائي في البلاد عن عمد.



وبحسب خطط وزير العدل ياريف ليفين، يمكن للأغلبية البرلمانية أن تمرر قانونا حتى إذا قالت المحكمة العليا إنه ينتهك القانون الأساسي لإسرائيل.



ويريد ليفين، الذي يتهم المحكمة العليا بالتدخل السافر في القرارات السياسية، أن يغير تكوين الهيئة التي تعين القضاة.



من جهة أخرى، اعتقل جيش الاحتلال سبعة فلسطينيين، بينهم قيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» بالضفة الغربية، في وقت تواصل قواته تشديد إجراءاتها على مدينة أريحا لليوم التاسع على التوالي بحثا عن اثنين نفذا عملية إطلاق نار قرب المدينة قبل أيام، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.



وقال نادي الأسير الفلسطيني إن اعتقالات الجيش الإسرائيلي تركزت في مدن: جنين ورام الله وبيت لحم، وتخللتها حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل.



وأوضح البيان أن من بين المعتقلين القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان البالغ من العمر 44 عاما، الذي يقطن بلدة عرابة في جنين، وهو أسير محرر وسبق أن خاض 4 إضرابات عن الطعام رفضا لعزله واعتقاله الإداري.



إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة.