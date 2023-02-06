القاهرة - ناهد إمام



أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أنه ستتم ملاحقة مروجي شائعات تعاقد هيئة القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها قضائيا.

وقال ربيع - خلال اتصال هاتفي مع برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت الماضي إن قناة السويس كانت ومازالت مملوكة لمصر والمصريين، ولا يجوز دستوريا تأجيرها أو بيعها.

وأضاف ان جميع العاملين بقناة السويس، من المصريين، مؤكدا أن ردود أفعال المصريين على الشائعة كانت إيجابية، والشائعة التي تم تداولها أمر طبيعي، لأن أي نجاح بأي قطاع تعقبه شائعات.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع قناة السويس يوميا، مضيفا: إن النجاحات التي حققناها في القناة بالأرقام حيث تضاعفت أعداد السفن في القناة والعائد بالدولار والحمولات، مبينا في الوقت نفسه أنه تم الإعلان بالأمس عن ارتفاع إيرادات القناة لأعلى الإيرادات في شهر يناير.

إلى ذلك، أكد رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالمراجعة الدورية ودراسة السياسات التسويقية للهيئة باعتبارها أحد آليات العمل الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق النقل البحري عالميا بما تطرحه من مرونة كافية للتعامل مع تغيرات السوق وما تتيحه من فرص لجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.