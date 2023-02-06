

مبارك الخالدي



تعادل الجهراء وضيفه التضامن 1-1 مساء امس على «ستاد مبارك العيار» في ختام الجولة الـ 12 من دوري «زين» الممتاز، وبهذا التعادل ارتفع رصيد الجهراء الى 17 نقطة والتضامن الى 14 نقطة.



وسجل لأصحاب الضيافة طلال العجمي (28)، وتعادل للتضامن عبدالله ماوي (37). ولم يقدم الفريقان في الشوط الاول ما يستحق الذكر باستثناء الهدفين، حيث تقدم الجهراء بهدف العجمي بعد تلقيه كرة عرضية من عبدالعزيز الرسام أودعها برأسه على يمين الحارس سعود القناعي (28)، ورد التضامن بهدف ماوي بعد ان هيأ له يوسف العنيزان الكرة ليحولها في الشباك بشكل جميل على يمين الحارس الجهراوي بدر الصعنون (37).



وفي الشوط الثاني، ساد الحذر أداء الفريقين وألغى الحكم محمد العطار هدفا للتضامن بعد الرجوع لتقنيه الفيديو VAR (75)، وردت العارضة رأسية مدافع التضامن فيصل سعيد (80).