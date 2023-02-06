

عبدالعزيز جاسم



اعتذر نائب رئيس جهاز الكرة بنادي القادسية حسين فاضل لجماهير الأصفر بعد الخسارة من كاظمة 1-2 في الجولة الـ 12 من دوري زين الممتاز أول من امس، مشيرا إلى أن الفريق لم يبدأ بشكل صحيح في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني قام المدرب ببعض التغييرات وأصبح الفريق فنيا أفضل ورغم ذلك لم نوفق في تسجيل الأهداف.

وأضاف ان القادسية بحاجة إلى بعض الوقت لتحقيق الانسجام بعد انضمام 4 محترفين جدد وعودة عبدالعزيز نصاري من التضامن، موضحا بالقول: الجهاز الإداري والفني واللاعبون الجميع يتحمل مسؤولية تراجع المستوى والنتائج، ومجلس الإدارة لم يقصر، لذلك سنلعب كل مباراة مقبلة على أنها نهائي.