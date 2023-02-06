بحث وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع نظيره وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود العلاقات الأخوية الراسخة والروابط المتجذرة التي تربط الكويت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وتم استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين الشقيقين وأطر تعزيز التكامل بينهما في جميع المجالات وضمان التنفيذ الفعال لفرص الشراكة في المجالات الاقتصادية والتنموية والبشرية والأمنية وفي القطاعات الحيوية والمهمة التي تربط البلدين الشقيقين والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتحقيقا لما تصبو إليه قيادتا البلدين من تقدم وازدهار للشعبين الشقيقين.