أصدرت نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي بيانا صحافيا أكدت فيه تقديرها للجهود التي تقوم بها إدارة البعثات الخارجية والمعاناة التي يواجهها موظفو الإدارة نتيجة الأعداد الكبيرة للمراجعين وحساسية الملفات التي يعملون عليها ومدى أهميتها.



وأوضحت النقابة، في بيانها، أن رئيس الهيئة الإدارية للنقابة د.خالد البراك التقى مع موظفي إدارة البعثات وأنهم قد نقلوا لرئيس النقابة معاناتهم والصعوبات التي تواجههم، وأكد د.البراك مشروعية مطلبهم بشأن إقرار بدل طبيعة العمل نظرا لما يواجهونه من أعباء وظيفية كبيرة، مؤكدا أن النقابة كانت قد طالبت ببدل طبيعة العمل لجميع الإدارات الحيوية بوزارة التعليم العالي ومنها إدارة البعثات، وقال إن أول الغيث قطرة، وأن النقابة مستمرة في مساعيها الرامية لإقرار كل المطالب المستحقة والمشروعة لموظفي الوزارة وسيكون القادم أفضل.