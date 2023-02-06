قال رئيس الجمعية الفلكية الكويتية المؤرخ عادل السعدون، ان (موسم العقارب) يدخل في العاشر من فبراير بعد انتهاء موسم الشبط ويستمر حتى 20 مارس.

وأضاف السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، ان (العقارب) هي آخر فترات البرد ويصبح الجو اكثر دفئا في اخر ايام هذا الموسم حيث يبدأ فصل الربيع.

وذكر السعدون ان (موسم العقارب) يتكون من 3 نجوم هي (سعد الذابح) ويقع في برج الجدي و(سعد البلع) و(سعد السعود) ويقعان في برج الدلو وكل نجم مدته 13 يوما بما مجموعه 39 يوما.

واضاف ان النجم الاول هو (عقرب السم) يبدأ 10 فبراير عند ظهور (سعد الذابح) ويستمر حتى 22 فبراير موضحا انه سمي ب(عقرب السم) لشدة برودته.

وقال ان الثاني هو (عقرب الدم) وسمي بهذا الاسم لبرودته ايضا ويبدأ مع ظهور نجم (سعد البلع) في 23 فبراير ويستمر حتى 7 مارس ثم يليه العقرب الاخير (عقرب الدسم) ويبدأ مع ظهور نجم (سعد السعود) في الفترة من 8 الى 20 مارس وسمي بهذا الاسم بسبب امتلاء بطون الماشية من العشب الوفير حيث تسمن اجسامها وتزداد اوزانها.

واشار الى ان الايام التي تسمى (برد العجوز) تدخل ضمن (العقرب الثالث) حيث تبدأ في 10 مارس وتستمر 7 ايام وهي ايام باردة تحل بعد فترة من الايام الدافئة تسمى (بياع الخبل عباته).

واوضح ان سبب التسمية هو ان "بعض الناس يبيع عباءته قبل دخول برد العجوز نتيجة العوز والحاجة او عدم المعرفة بالمواسم وعندما يدخل عليه هذا البرد يحس بالبرد ولاسيما في الليل فيشعر بالندم لبيعه عباءته" مشيرا الى انه بعد موسم العقارب يدخل (الحميمين) الموسم الربيعي في 21 مارس.

ويعد موسم العقارب الموسم الخامس من المواسم الاثني عشر في السنة التسهيلية التي تبدأ في 24 اغسطس مع موسم سهيل وبعده الوسم ثم المربعانية الشتوية فموسم الشبط.