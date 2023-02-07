أوضحت مدرسة الطموح ثنائية اللغة أن العملية التعليمية لديها تقدم تعليما جيدا ينمي الطفل بأكمله، مشيرة إلى الاعتقاد بأن الأطفال الصغار يتعلمون بشكل أفضل في بيئة يشارك فيها الجسد والعقل.



وأضافت المدرسة في بيان صحافي: يضمن المعلمون الناطقون باللغة الإنجليزية لدينا أن يصبح طلابنا على دراية جيدة باللغة الإنجليزية ويطورون طلاقة اللغة. تدرك هيئة التدريس لدينا من المعلمين ذوي الخبرة والمؤهلين أن الأطفال الصغار هم متعلمون فعالون بشكل طبيعي إذا سمح لهم بالاستكشاف والاكتشاف والإبداع في البيئات القائمة على اللعب.



وتابعت: بينما يظل التدريس في الفصول الدراسية جنبا إلى جنب مع عمل الطلاب وممارستهم محور تركيزنا، فإننا نقدم كل شهر أيضا أنشطة متعددة في الفصول توفر القيادة وتعزز التواضع والصداقة.



وأشارت مدرسة الطموح ثنائية اللغة إلى أن: فصولنا الدراسية نظيفة ومجهزة جيدا ومعقمة باستمرار. ومن بين بعض المرافق المتميزة التي نقدمها ملعب كرة قدم، مسبح آمن، منطقة لعب مخصصة، مساحة متعددة الأغراض، مكتبة للطلاب، مركز تعليمي محفز وغير ذلك الكثير.



وختم البيان: نأمل أن تزورنا لتفقد منشآتنا وتلتقي بموظفينا ذوي الخبرة. مدرسة الطموح ثنائية اللغة القبول مفتوح من صف الحضانة للصف الخامس.