عاطف رمضان



نفذ فريق من الضبطية القضائية في وزارة التجارة والصناعة حملة تفتيشية على عدد من الاسواق التجارية في شارع الجملة بالشويخ الصناعية لرصد أسعار السلع الاساسية التي يكثر عليها الاقبال خلال شهر رمضان المبارك.



وقال مدير ادارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة رئيس فريق التفتيش فيصل الانصاري في تصريح لـ «الأنباء» ان الوزارة قامت بتشكيل هذا الفريق بناء على قرار وزاري، مشيرا الى ان مهام الفريق رصد السلع الأساسية لشهر رمضان المبارك تحسبا من ارتفاعها مع دخول الشهر الفضيل، حيث يعمل لمدة شهرين ويتم تشكيله سنويا قبل دخول شهر رمضان المبارك.



وأضاف الانصاري ان لدى الوزارة نظرة استباقية لمتابعة السلع الاساسية من خلال توجيهات قياديي الوزارة، موضحا ان فريق المفتشين يرصد اسعار السلع التي تهم المستهلك خلال شهر رمضان المبارك. وأعلن أنه تم رفع خطة لوكيل الوزارة محمد العنزي لمتابعة الاسواق بشكل اسبوعي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الاسبوع الأول لرصد الاسواق المركزية والثاني لرصد محلات بيع اللحوم والاسبوع الثالث لمتابعة اسعار التمور والرابع لرصد الاسعار في الجمعيات التعاونية.



وبين ان الفريق مستمر في رصد الاسواق على مدار السنة، ولدى الوزارة برنامج يحوي أسعار السلع لمنتجات 67 جمعية تعاونية و8 اسواق مركزية كبرى، حيث يمتلك المفتشين فواتير يتم مطابقتها ومعاينتها وفي حال وجود اي ارتفاع مصطنع للاسعار سيكون هناك تنسيق مع ادارة الرقابة التجارية بالوزارة لاعداد محضر ضبط وتحويل الشركة او الجهة المخالفة الى النيابة التجارية.



بدورها، قالت الضابط القضائي اقبال المنصور إن الجولة التفتيشية مكثفة على الاسواق المركزية لرصد الاسعار قبل شهر رمضان المبارك.



وأضافت ان الوزارة تستقبل شكاوى المستهلكين عبر الخط الساخن رقم 135 وتتابع الشكاوى وتقوم بالرد على جميع الاتصالات.