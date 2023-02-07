

ناصر العنزي



بركلات الترجيح وتألق من حارسه سليمان عبدالغفور، نجح العربي في التتويج بكأس سمو ولي العهد للمرة التاسعة في تاريخه بعدما تمكن من التغلب على السالمية 4-1، عقب انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 في احتفالية غالية على ستاد «جابر الدولي»، إذ تألق عبدالغفور في التصدي لركلتي ترجيح، واحتفل بعدها مؤازروه باللقب مع لاعبيهم حتى الوصول الى مقر النادي في المنصورية.



تعامل السالمية مع فرصه بصورة ايجابية فسجل هدفا في الشوط الأول، فيما أخفق العربي في التعامل مع فرصه ولم يسجل، وجاء هدف السماوي بقدم الكولومبي كارلوس ريفاس، ولكن الفضل يرجع لمبارك الفنيني الذي تلاعب بالكرة من تحت قدميه ثم مرر كرة خطرة انتهت بهدف جاء في محله «28»، أما لاعبو العربي فلا يلوموا إلا أنفسهم بعدما اهدروا فرصتين ثمينتين تصدى لهما الحارس احمد عادي بيقظة، الأولى كانت من كينسجلي أيدو والثانية من قدم سيف الحشان فضلا عن تدخلات ايجابية من النشط علي خلف والذي مرر كرتين عرضيتين لم تجدا من يتابعهما، فيما اختفى تماما جناحا العربي السنوسي الهادي ومحمد صولة بعد أن أطبق ظهيرا السالمية بدر جمال وحمد القلاف الخناق عليهما.



وقاد مدرب السالمية محمد ابراهيم فريقه بأمان في الشوط الاول ودفع بثلاثي هجومي سريع جدا في تحركاته وهم مبارك الفنيني وكارلوس وجمعة سعيد، وتمكن بفضل حماسة لاعبيه وقتالهم داخل الملعب من المحافظة على مرماه والتقدم بهدف، وعادة ما يحتاج أي فريق إلى لاعب من طراز «صناعة فارق» ومبارك الفنيني كان العلامة الفارقة بالفريقين، ويمكن القول ان الشوط الاول كان متكافئا بين الفريقين، وظهر جليا عنصر المباغتة لدى بعض اللاعبين الذين أظهروا مجهودا شخصيا لتهديد المرميين.



وفي الشوط الثاني، أنقذ حارس السالمية أحمد عادي فريقه من هدف محقق بعدما تصدى لقذيفة من علي خلف وهو على خط الستة وحولها إلى ركنية «57»، وقبلها حصل السالمية على فرصة تعزيز هدفه لم يحسن كارلوس التعامل معها.



وأجرى مدرب العربي سفيكو تغيرين بزجه بسام الصرارفي وحسين اشكناني، فيما دعم محمد ابراهيم صفوفه بمحمد الهويدي، وسعيا لإدراك التعادل نظم العربي هجمات متتالية اصطدمت بصلابة دفاع السالمية الذي قام بدوره على اكمل وجه ومعهم سانج بيير وخلفهم الحارس أحمد عادي الذي ذاد عن مرماه ببسالة، أما الأخضر فقد عابه التركيز وكأنه في عجلة من أمره ويبدو أن تصريح مدربه البوسني روسمير سفيكو قبل المباراة بشأن إرهاق لاعبيه وضح على بعضهم مثل السنوسي وصولة رغم ان الثاني بذل جهدا طيبا، فيما كان علي خلف الأخطر في صفوف الأخضر.



وحينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة وتحديدا في الدقيقة 88 كان لجمعة عبود رأي آخر وكلمة مسموعة بهدف جميل «لوب»، بعدما تلقى كرة عائدة من أحمد عادي فركلها بطريقة احترافية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية العليا.



ولجأ الفريقان بعدها لشوطين إضافيين اقتسماهما فسجل السالمية في الشوط الاضافي الأول عن طريق فهد مرزوق «هدف جميل» (١٠١) فيما سجل العربي في الشوط الاضافي الثاني عن طريق السنوسي الهادي برأسية جميلة (١٠٧) ليحتكما بعدها الى ضربات الترجيح التي ابتسمت للأخضر ٤ - ١.



أدار المباراة طاقم حكام مكون من أحمد العلي وعبدالهادي العنزي وسيد محمود وعبدالله الكندري (رابعا) وعبدالله جمالي حكم الفار وفارس الشمري مساعدا، وقاد العلي المباراة بثقة ونجاح.



مثل العربي: سليمان عبدالغفور، عيسى وليد، طارق بوعبطة، حسن حمدان، جمعة عبود، سلطان العنزي، سيف الحشان، السنوسي الهادي، محمد صولة، علي خلف، كيسنجي إيدو. بسام الصرارفي، حسين اشكناني، بدر طارق، خالد المرشد.مثل السالمية: أحمد عادي، بدر جمال، ليما، فهد المجمد، سانج بيير، حمد القلاف، مهدي دشتي، فواز العتيبي، مبارك الفنيني، كارلوس منديس، جمعة سعيد، محمد الهويدي، عذبي شهاب، فهد العتيبي، عبدالهادي خميس، عبدالرحمن الفضلي.



من أجواء النهائي



٭ وصل موكب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وكان في استقباله وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين ورئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور ورئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف.



٭ ألغى اتحاد كرة القدم الاحتفالية الخاصة المصاحبة للنهائي التزاماً بتوجيهات القيادة العليا بإلغاء مظاهر الاحتفال تضامنا مع الشعبين التركي والسوري جراء ما تعرض له البلدان من زلزال مدمر صباح أمس.



٭ رفع حكام المباراة واللاعبون لافتة معبرة بالدعاء للبلدين والشعبين التركي والسوري.



٭ نال الاستوديو التحليلي من أرض ستاد جابر بقيادة د.عبدالله الانصاري والمحللان عادل المشري وعلي بولند استحسان الجماهير الرياضية ورجال الإعلام.



٭ كان الحضور الجماهيري جيدا، حيث تناسب مع أهمية الحدث، كما نجح اتحاد كرة القدم بتنظيمه وإدارته ما ساهم في نجاح النهائي.