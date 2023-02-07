عقد مكتب «يو اتش واي بيلازر» لتدقيق الحسابات ورشة عمل حول مراحل تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 «عقود التأمين» والتحديات لتطبيق هذا المعيار، على مدى يومين في فندق ومنتجع جميرا بحضور أعضاء من وحدة تنظيم التأمين وعدد كبير من الرؤساء التنفيذيين والمديرين في شركات التأمين العاملة في الكويت.



وتم تنفيذ ورشة العمل من خلال خبراء من مكتب يو اتش واي، الذين لديهم طرق متميزة لتطبيق هذا المعيار، وسلط الخبراء خلال ورشة العمل الضوء على أهم التحديات التي ستواجه شركات التأمين في تطبيق هذا المعيار، وذلك من خلال طرح أمثلة عملية ومشاركة الحضور في طرق حل هذه الأمثلة.



وفي هذا السياق، أكد الشريك التنفيذي في مكتب يو اتش واي بيلارز لتدقيق الحسابات وائل عرفة، أهمية أن تقوم جميع شركات التأمين بالبدء في مراحل تطبيق هذا المعيار في أسرع وقت لاسيما أن المهلة النهائية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية لتطبيق المعيار قد انتهت بالفعل في الأول من يناير 2023 بعدما تم تأجيله من يناير 2021 لإتاحة الفرصة لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها مع متطلبات المعيار.



وأشار إلى أهمية أنه لا يقتصر تطبيق المعيار على مجرد الاستعانة بمكاتب استشارية للمساعدة في تحويل أرقام البيانات المالية من المعيار 4 إلى المعيار 17، مشددا على ضرورة أن تشارك جميع الإدارات في شركات التأمين للمساعدة في تطبيق هذا المعيار من المنظور المحاسبي والمنظور الاكتواري والحلول التكنولوجية لارتباط العناصر الثلاثة معا عند تطبيق المعيار.