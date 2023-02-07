عبدالعزيز الفضلي



أبلغت إدارة مدارس التربية الخاصة أولياء أمور الطلبة بضرورة إحضار أبنائهم إلى مدارسهم لعدم توافر حافلات تنقلهم.



وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن ان أولياء أمور الطلبة تلقوا مسجات تفيد بعدم قدرة الإدارة على توفير «باصات» لنقل أبنائهم لأمور خارجة عن إرادتها، داعية إلى تعاونهم مع الإدارة في هذا الجانب.



وأبدى أولياء الأمور أسفهم الشديد لهذا الإجراء، خاصة أن هناك الكثير منهم مرتبط بوظائفهم، مستغربين في الوقت نفسه توقف حافلات النقل التي كانت تعمل خلال الفصل الدراسي الأول.



وطالب أولياء الأمور وزير التربية بالتدخل وإيجاد حل لهذه المشكلة التي يعانون منها خاصة ان أبناءهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ويحتاجون إلى رعاية واهتمام في عملية التنقل.



من جهة اخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن رفض عدد من المدارس في المرحلة الثانوية قبول الطلبة من نفس سكان المنطقة والقطعة لعدم وجود مواد الاختيار الحر فيها، وذلك بعدما أصدرت وزارة التربية قرارا يقضي بفتح باب النقل لفترة استثنائية من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة العربية وبالعكس حتى نهاية دوام يوم الخميس 16 الجاري.



وقالت المصادر ان هذا الإجراء فيه ظلم للطالب ولولي أمره، مستغربة في الوقت نفسه عدم وجود مواد الاختيار الحر في مدارس وتوافرها في مدارس أخرى.



ودعت المصادر وكيل وزارة التربية بالتكليف ووكيل التعليم العام أسامة السلطان إلى التدخل وإيجاد مخرج لهذه المشكلة، خاصة ان هناك الكثير من المواطنين قاموا بنقل أبنائهم وفوجئوا برفض المدارس لهم.



هذا، وحدد وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان موعد الاختبار العملي للوظائف الإشرافية الخاصة بمادتي الديكور والحاسب الآلي والتي ستكون على النحو التالي:



1 - موعد اختبار مادة الديكور (الرسم الهندسي) لوظيفة (موجه فني - رئيس قسم) يومي الاثنين 13 الجاري (الذكور) والثلاثاء 14 منه (الإناث) في مدرسة صقر الشبيب الكائنة بمنطقة القادسية في الفترة المسائية من الساعة 6.00 - 9.00 مساء.



2 - موعد اختبار مادة الحاسب الآلي (العملي) لوظيفة (موجه فني - رئيس قسم) يوم الثلاثاء 14 الجاري في مركز تدريب الجابرية في الفترة المسائية من الساعة 12.15 - 2.30 مساء.