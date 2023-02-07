

اختتم بنك الخليج، ضمن 5 بنوك وشركات كويتية مختارة مشاركته في النسخة السابعة من برنامج تحدي الابتكار لعام 2022-2023 الذي تنظمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنويا بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في لندن، وهذا البرنامج يستهدف تحفيز الابتكار وتعزيز المهارات الإبداعية في شركات القطاع الخاص، لدعم النمو الاقتصادي، والمساهمة في تحويل اقتصاد الكويت إلى اقتصاد قائم على المعرفة.



وشارك مجموعة من موظفي البنك المميزين في برنامج تحدي الابتكار من النسخة السابعة والمطورة، والذي ركز هذا العام على اهتمامات الشركات المختارة، لتحفيز القطاع المالي في الكويت، ليتماشى مع رؤية بنك الخليج في من خلال أعماله ونشاطاته المتنوعة، إذ تقوم الفرق المختارة خلال فترة ثلاثة أشهر، بالعمل على إيجاد حلول ابتكارية لتحديات واقعية خاصة بشركاتهم، وستتاح لهم الفرصة للتعرف على تجارب لقيادات أعمال نجحت في تطوير مشاريعها، الأمر الذي من شأنه أن يعد المشاركين لأن يصبحوا قادة أعمال، يتمتعون بحس الابتكار والإبداع.



وبرنامج تحدي الابتكار لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الذي كان متعدد المراحل يقدم المعرفة الأكاديمية في إدارة الأعمال، من خلال أدوات عملية تم تبنيها وتطبيقها على أرض الواقع في شركات عالمية، واستخدامها في مواجهة التحديات أو في تطوير منتجات أو خدمات جديدة تم طرحها في الأسواق.



وبنك الخليج فخور بالموظفين المشاركين في هذا البرنامج، وهم: روان أبوالحسن من قسم المالي والسيادي، واحمد اسد من قسم المالي، ونور بوعليان من قسم التدقيق الداخلي، وأوس الأنصاري من قسم الابتكار، ومي القبندي من قسم الخدمات المصرفية الرقمية، وبقيادة وإشراف نائب المدير العام نوره الحوطي من قسم الخدمات المصرفية للشركات.



من جانبها، قالت المدير عام لإدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج: يقوم بنك الخليج بدور فاعل بين مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي الكويتي، في مجال الابتكار ورعاية المواهب والكوادر الوطنية المتميزة.



وبينت أن استراتيجية بنك الخليج لعام 2025 تركز بشكل أساسي على التحول الرقمي، وتهدف إلى تكريس المكانة الريادية لبنك الخليج في الكويت كبنك المستقبل، مع توفير خدمات تتسم بالسهولة والابتكار لتسهيل حياة العملاء وتحقيق النمو المستدام، لافتة إلى أن إحدى أهم ركائز هذه الاستراتيجية هو الاستثمار في الحلول التكنولوجية الشاملة.