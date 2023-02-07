

يعقوب العوضي



‏فاز الكويت على ‎العربي بنتيجة 35-25 ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دوري اليد الممتاز، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة بالمركز الثاني، بينما ظل رصيد العربي 10 نقاط في المركز الرابع. وامس الاول فاز نادي القادسية على اليرموك (30 - 23)، وبذلك واصل «الملكي» صدارته للترتيب العام برصيد 22 نقطة فيما توقف رصيد اليرموك عند 5 نقاط.



وفي لقاء آخر، تفوق برقان على السالمية بصعوبة بنتيجة ( 32 -31 ) ورفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما ظل رصيد السالمية على 14 نقطة.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، فاز النصر على الشباب ( 40 -21) ورفع رصيده الى 15 نقطة، فيما توقف رصيد الشباب عند 8 نقاط وذلك في الجولة 12 من البطولة، كما فاز خيطان على الجهراء ( 32 - 16) ورفع رصيده الى 18 نقطة، فيما بقي الجهراء على 5 نقاط.



من جانب آخر، وصل الى الأردن منتخبنا الوطني للسيدات تمهيدا للمشاركة في بطولة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد والمقرر انطلاقها اليوم وتستمر حتى 14 من فبراير الجاري، حيث يلتقي في الـ 4.00 مع منتخب الهند، فيما سيواجه المنتخب العراقي في ثاني مبارياته، ثم مع منتخب الأردن. وتقام البطولة بنظام الدوري من مرحلتين يتوج فيها المنتخب صاحب العدد الأكبر من النقاط.