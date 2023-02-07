

القاهرة ـ محمد صلاح



يشهد سباق الدراما الرمضانية القادم ظاهرة تتكرر كثيرا على الشاشة وهي تواجد الثنائيات الفنية التي سبق ان حققت نجاحات في اعمال درامية سابقة. «الأنباء» ترصد بالاسماء الدويتوهات الفنية والنجوم الذين يكررون تجاربهم في السطور التالية:



بعد نجاحهما معا في مسلسل «اللي ملوش كبير» وقبله مسلسل «لآخر نفس» ارتبط الجمهور بدويتو ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وطالبوهما بتكرار الظهور معا، وسيقدمان معا في رمضان مسلسل «ضرب نار» والذي تجسد فيه ياسمين شخصية «مهرة» وهي فتاة من شبرا تدخل قصة حب مع الكومندا (أحمد العوضي)، والعمل تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري. أبرز الثنائيات التي ينتظرها الجمهور في رمضان منة شلبي وإياد نصار بمسلسل «تغيير جو» والذي يتم تصويره في لبنان، والعمل تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبو عوف، وهو ليس الأول الذي يجمعهما بل جمعهما مسلسل «حارة اليهود» الذي حقق نجاحا ملحوظا في رمضان 2015، وجمعهما أيضا فيلم «تراب الماس» عام 2017، والفيلم القصير «شوكة وسكينة».



ويتعاون هبة مجدي وحمادة هلال بعد نجاحهما من قبل في مسلسلي «المداح 2 - ولي العهد» للمرة الثالثة من خلال مسلسل «المداح 3»، وهما ثنائي ناجح فنيا وجماهيريا، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: سلمى أبو ضيف ولوسي وأحمد ماهر، ومن إخراج أحمد سمير فرج. ومن الثنائيات خفيفة الظل التي تظهر في دراما رمضان كل من أمينة خليل وعلي قاسم بعد ان حققا نجاحا رائعا بمسلسل «خلي بالك من زيزي» في رمضان 2021 ليعودا مرة اخرى في رمضان المقبل بمسلسل «الهرشة السابعة».