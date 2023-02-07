

كشفت الفنانة منة فضالي عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، من دون أن تكشف أسباب أو تفاصيل مرضها، وقالت في منشور لها على حسابها الخاص بـ«فيسبوك»: «أنا بموت بقالي 3 أيام بجد»، وعلى الفور انهالت عليها التعليقات من قبل جمهورها، متمنين لها الشفاء العاجل، حتى تتخطى هذه المحنة، وتعود لكل محبيها في أقرب وقت.



وكانت منة قد تصدرت مؤخرا «ترند» مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمة مساعدتها الأخيرة، التي اتهمت بسرقة مجوهرات الفنانة دينا الشربيني، وأنها تعاونت مع شقيقتها من أجل سرقة مجوهرات الأخيرة.



وبعدها علقت فضالي على الأمر، خلال فيديو لها عبر «إنستغرام»، قالت فيه: «المساعدة كويسة، وخرجت بالسلامة، وأنا تواصلت مع دينا الشربيني، ودينا جميلة وأنا بحبها على المستوى الشخصي، وممكن حد يكون عمل المشكلة دي في الاتنين، وهي مشكورة راحت وطلعت المساعدة، وبرأتها».



وتابعت: «المساعدة بتشتغل مع دينا الشربيني من سنين، دي مساعدتها الرئيسية، والبنت مظلومة، ما أقدرش أقول أكتر من كده، وممكن يكون حد عمل كده عشان يقطع عيشها مع دينا أو لأسباب تانية، الست كويسة وكفاية إنها فقدت أمها أغلى حاجة عندنا كلنا، فما ينفعش نجرح في الناس ونقول إنها حرامية، فيه ساعات كلام بيتكب ما بيكونش صح».